Cartas de los lectores

Al hospital de Barranquilla

Agradecida con la excelente atención que me prestaron en el Hospital de Barranquilla, desde el momento que fui internada en la sesión de urgencias el pasado 29 de enero e intervenida quirúrgicamente el pasado 2 de febrero del presente año, por colecistectomía por laparoscopia.

Solamente me queda agradecer la muy buena atención que recibí del personal médico y enfermeras jefes y auxiliares de enfermería donde por todas estas atenciones me pude dar cuenta que el Hospital de Barranquilla cuenta con un recurso humano excelente y la buena antisepsia y asepsia como norma de higiene que pude apreciar en todas las salas donde me tocó ser trasladada, inclusive el quirófano, donde fui intervenida. Todo esto se debe a la eficiente labor que cumple el personal administrativo en las sesiones de mantenimiento y aseo, al igual que los alimentos que preparan para los enfermos internados.

Que este servicio que prestan con tanta eficiencia no cambie de rumbo porque como pude observar también todo esto se debe a la buena administración que está brindando la IPS Universitaria de Antioquia.

Desde mi nivel social, que pertenezco al P.P., le pido a las autoridades locales de salud que no abandonen este centro hospitalario, que no dejen de tenerlo en cuenta y de inyectarle buenos recursos para que no decaiga la atención que prestan a las personas del pueblo que asisten como usuarios, y pacientes en busca de una solución a su salud, como llegué yo buscándolo y me dieron una excelente atención.

De esto solamente me toca decir muy agradecida, muy agradecida al personal médico y enfermeras jefes y enfermeras auxiliares, donde se puede apreciar que los médicos se aplican la ética de la medicina como Ciencia Social.

Seleth Carolina Zapata Diago